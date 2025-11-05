Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie Au musée Henri Barré Thouars

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie Au musée Henri Barré Thouars mercredi 5 novembre 2025.

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 28.5 – 28.5 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Une plume à la main, un peu d’encre, un soupçon d’adresse et de la délicatesse, pour voir apparaître une jolie écriture !

Réservation obligatoire.

Une saison conjuguant visites dans le Thouarsais et de nombreux ateliers de création, à la découverte de cette période palpitante qu’est le moyen-Âge ! Pour cette séance, une plume à la main, un peu d’encre, un soupçon d’adresse et de la délicatesse, pour voir apparaître une jolie écriture !

Réservation obligatoire. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie

A feather in your hand, a little ink, a hint of skill and a delicate touch, and you’ll see a beautiful piece of handwriting appear!

Reservations required.

German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie

Eine Feder in der Hand, ein wenig Tinte, ein Hauch von Geschick und Feingefühl, um eine schöne Handschrift entstehen zu sehen!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Con una piuma in mano, un po’ di inchiostro, un pizzico di abilità e un tocco delicato, sarete in grado di produrre una bellissima calligrafia!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie

Con una pluma en la mano, un poco de tinta, una pizca de destreza y un toque delicado, ¡serás capaz de producir una letra preciosa!

Imprescindible reservar.

L’événement Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie Thouars a été mis à jour le 2025-09-03 par Maison du Thouarsais