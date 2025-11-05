Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie Au musée Henri Barré Thouars
Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 28.5 – 28.5 – 36 EUR
Une saison conjuguant visites dans le Thouarsais et de nombreux ateliers de création, à la découverte de cette période palpitante qu’est le moyen-Âge ! Pour cette séance, une plume à la main, un peu d’encre, un soupçon d’adresse et de la délicatesse, pour voir apparaître une jolie écriture !
Réservation obligatoire. .
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie
A feather in your hand, a little ink, a hint of skill and a delicate touch, and you’ll see a beautiful piece of handwriting appear!
Reservations required.
German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie
Eine Feder in der Hand, ein wenig Tinte, ein Hauch von Geschick und Feingefühl, um eine schöne Handschrift entstehen zu sehen!
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Con una piuma in mano, un po’ di inchiostro, un pizzico di abilità e un tocco delicato, sarete in grado di produrre una bellissima calligrafia!
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans L’art de la calligraphie
Con una pluma en la mano, un poco de tinta, una pizca de destreza y un toque delicado, ¡serás capaz de producir una letra preciosa!
Imprescindible reservar.
