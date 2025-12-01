Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur ! Au musée Henri Barré Thouars

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur ! Au musée Henri Barré Thouars mercredi 10 décembre 2025.

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 28.5 – 28.5 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Quelles gourmandises trouvait-on sur la table des ducs au 17ᵉ siècle ? Atelier cuisine et dégustation !

Réservation obligatoire.

Quelles gourmandises trouvait-on sur la table des ducs au 17ᵉ siècle ? Atelier cuisine et dégustation !

Réservation obligatoire. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !

Put on your apron and try out a few medieval recipes before enjoying them!

Reservations required.

German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !

Zieh dir eine Schürze an und probiere einige Rezepte aus dem Mittelalter aus, bevor du sie verzehrst!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Quali prelibatezze venivano servite sulle tavole dei duchi nel XVII secolo? Laboratorio di cucina e degustazione!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !

Ponte el delantal y ven a probar algunas recetas de la Edad Media antes de saborearlas

Imprescindible reservar.

L’événement Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur ! Thouars a été mis à jour le 2025-09-05 par Maison du Thouarsais