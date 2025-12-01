Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur ! Au musée Henri Barré Thouars
Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur ! Au musée Henri Barré Thouars mercredi 10 décembre 2025.
Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 28.5 – 28.5 – 36 EUR
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Quelles gourmandises trouvait-on sur la table des ducs au 17ᵉ siècle ? Atelier cuisine et dégustation !

Réservation obligatoire.
Réservation obligatoire.
Quelles gourmandises trouvait-on sur la table des ducs au 17ᵉ siècle ? Atelier cuisine et dégustation !
Réservation obligatoire. .
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 66 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !
Put on your apron and try out a few medieval recipes before enjoying them!
Reservations required.
German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !
Zieh dir eine Schürze an und probiere einige Rezepte aus dem Mittelalter aus, bevor du sie verzehrst!
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Quali prelibatezze venivano servite sulle tavole dei duchi nel XVII secolo? Laboratorio di cucina e degustazione!
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Quelle bonne odeur !
Ponte el delantal y ven a probar algunas recetas de la Edad Media antes de saborearlas
Imprescindible reservar.
