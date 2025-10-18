Ateliers Architectures Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Ateliers Architectures Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx samedi 18 octobre 2025.

Ateliers Architectures Samedi 18 octobre, 10h00 Anciennes fonderies d’Ecurey Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Différents ateliers sur l’architecture vous sont proposés à l’Abbaye d’Ecurey : création d’une abbaye ou d’une cité ouvrière en papier, jeux sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris et visites en réalité virtuelle avec la Micro-Folie.

Un vitrailliste et des tailleurs de pierre seront également présent pour des démonstrations.

Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx, 55290 Montiers-sur-Saulx, France Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est Le site des fonderies fut, à l’origine, celui d’une abbaye au XIIe siècle. Vendue en 1791 comme bien national, les bâtiments conventuels et les dépendances subsistants furent acquis par des maîtres de forges au XIXe siècle. Le site fut par la suite racheté et spécialisé dans la fonte d’art et d’ornement. Sa production diminua progressivement et l’activité cessa totalement en 1987. Il s’agit d’une communauté industrielle insérée dans un environnement rural. Le paysage industriel est renforcé par l’unité architecturale des bâtiments industriels et l’ordonnance des bâtiments de l’abbaye encore en place. Il convient également de souligner l’intérêt que présente la collection de moules conservée in situ.

© Anaïs Jeannin