Ateliers art du vitrail, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

10h30 (3/6 ans) et 15h (7/11 ans) découverte de l’art du vitrail, les secrets de cette pratique et les pigments qui la compose. Fabrication d’un vitrail démoniaque d’Halloween. Sur réservation. .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

