Ateliers art du vitrail, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Ateliers art du vitrail, au Château de Morlanne mercredi 22 octobre 2025.
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
2025-10-22 15:00:00
10h30 (3/6 ans) et 15h (7/11 ans) découverte de l’art du vitrail, les secrets de cette pratique et les pigments qui la compose. Fabrication d’un vitrail démoniaque d’Halloween. Sur réservation. .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
