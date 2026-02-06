Ateliers art en famille Route de Nedde Eymoutiers

Ateliers art en famille

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-07

2026-02-14 2026-03-07

Les ateliers d’arts plastiques Art en famille sont proposés pendant les vacances scolaires et un samedi par mois.

Ces ateliers ont pour support les peintures de l’exposition en cours.

Ils ont pour but d’exercer sa propre créativité à travers les formes, les couleurs, les matières et les techniques par l’utilisation de matériaux divers et originaux. Les thèmes des ateliers sont adaptés selon l’âge des participants et sont particulièrement enrichissants lorsque toute la famille participe à l’activité. .

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

