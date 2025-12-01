Ateliers Art floral et Fabrication de biscuits Ty Pouce Quimperlé
Ateliers Art floral et Fabrication de biscuits
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-16 14:30:00
fin : 2025-12-16 16:30:00
2025-12-16
Atelier d’art floral animé par Sylvianne, fabrication de biscuits avec Françoise. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
