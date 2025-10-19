Ateliers Art multi-techniques Saint-Crépin-et-Carlucet
Ateliers Art multi-techniques
Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne
Tarif : 28 – 28 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-10-19 2025-11-16 2025-12-07
ATELIERS FEMMES dimanche le 19/10.
Réalisation d’une toile grand format (peinture et ambiance fleurie).
Encore 3 places disponibles.
14h-17h
Que vous soyez totalement novice ou amatrice, vous avez votre place!
Je vous accompagnerai tout au long de la création
Pour vous inscrire
Noémie 06 31 27 19 37
Le Poujol à Saint Crépin et Carlucet
Au plaisir de vous y retrouver!
Dates pour enfants:
18/10 (2 places encore disponible), 08/11 et 06/12
Ps: merci de me contacter directement par téléphone pour plus de renseignements. .
Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 27 19 37
