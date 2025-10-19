Ateliers Art multi-techniques Saint-Crépin-et-Carlucet

Ateliers Art multi-techniques Saint-Crépin-et-Carlucet dimanche 19 octobre 2025.

Ateliers Art multi-techniques

Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-10-19 2025-11-16 2025-12-07

ATELIERS FEMMES dimanche le 19/10.

Réalisation d’une toile grand format (peinture et ambiance fleurie).

Encore 3 places disponibles.

14h-17h

Que vous soyez totalement novice ou amatrice, vous avez votre place!

Je vous accompagnerai tout au long de la création

Pour vous inscrire

Noémie 06 31 27 19 37

Le Poujol à Saint Crépin et Carlucet

Au plaisir de vous y retrouver!

Dates pour enfants:

18/10 (2 places encore disponible), 08/11 et 06/12

Ps: merci de me contacter directement par téléphone pour plus de renseignements. .

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 27 19 37

English : Ateliers Art multi-techniques

German : Ateliers Art multi-techniques

Italiano :

Espanol : Ateliers Art multi-techniques

L’événement Ateliers Art multi-techniques Saint-Crépin-et-Carlucet a été mis à jour le 2025-10-10 par OT du pays de Fénelon