Ateliers artisanaux spécial Noël Centre socioculturel LaMano Nozay

Ateliers artisanaux spécial Noël

Début : 2025-12-08 14:00:00

fin : 2025-12-08 16:30:00

Date(s) :

2025-12-08 2025-12-12 2025-12-19

Décorations, emballage de cadeaux, cuisine… et le tout fait-maison !

Lundi 8 décembre Découvrez comment fabriquer des peintures responsables pour décorer vos fenêtres ou customiser des pots en verre recyclés. Initiez vous aussi au Furoshiki, l’art japonais d’emballer les cadeaux avec du tissu, une alternative élégante et zéro déchet.

Vendredi 12 décembre Venez avec de la farine, des œufs, du beurre, du sucre, les arômes de votre choix et vos plus beaux emporte-pièces pour confectionner ensemble de délicieux sablés maison !

Vendredi 19 décembre Apportez des végétaux (houx, sapin, lierre…), des décorations festives et un cintre en métal pour créer votre propre couronne de Noël naturelle et originale.

Public adulte

Gratuit

Sur inscription .

Centre socioculturel LaMano 12 Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 35 04

English :

Decorations, gift wrapping, cooking… and all homemade!

German :

Dekorieren, Geschenke verpacken, kochen und alles selbst gemacht!

Italiano :

Decorare, impacchettare, cucinare… e tutto fatto in casa!

Espanol :

Decorar, envolver regalos, cocinar… ¡y todo casero!

