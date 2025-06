Ateliers artistiques, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 2 juillet 2025 14:00

Pyrénées-Atlantiques

Ateliers artistiques, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 18:00:00

Date(s) :

2025-07-02

10h/11h Les petits Picasso! pour les 4-6 ans. Des portraits rigolos et déstructurés à la manière de Picasso ! Un atelier haut en couleurs pour s’amuser avec les formes et les visages. Animé par Amélie Roptin Neyron (inscription conseillée).

11h/12h Holà ! Olé voyage en Espagne pour les 7-11ans. Cap sur l’Espagne ! Taureaux, danse Flamencao, ambiance rouge et or… les enfants créent e, s’inspirant des couleurs et traditions Espagnoles.

14h/18h visite libre du Musée numérique sur les œuvres hispaniques. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

English : Ateliers artistiques, à la Micro-Folie

German : Ateliers artistiques, à la Micro-Folie

Italiano :

Espanol : Ateliers artistiques, à la Micro-Folie

L’événement Ateliers artistiques, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2025-06-20 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN