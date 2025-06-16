ATELIERS ARTISTIQUES Assignan
Assignan Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2025-06-16
fin : 2025-07-09
2025-06-16 2025-07-07 2025-09-22 2025-10-06
Cours de peinture et de modelage
Les débutants et les apprenants avancés sont bienvenue, à partir de 16 ans.
Les cours de peinture sont proposés par Lisette Meijrink, artiste néerlandaise et enseignante diplômée. Prenez place et peignez dans la nature de beaux paysages, de vieux ponts, des petits villages ou un joli détail. Vous en apprendrez davantage sur la couleur, la forme, la perspective et l’atmosphère et regarderez le paysage de manière originale.
À la fin de la journée, vous aurez une belle peinture sur toile en souvenir.
Le modelage/sculpture en septembre est assuré par Katrin Kleinau, artiste allemande et enseignante diplômée.
Vous réaliserez un portrait en argile en trois dimensions. .
Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 7 44 97 51 51 lisette.meijrink@gmail.com
English :
Painting and modeling classes
German :
Mal- und Modellierkurse
Italiano :
Corsi di pittura e modellazione
Espanol :
Clases de pintura y modelado
