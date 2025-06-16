ATELIERS ARTISTIQUES Assignan

Assignan Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-06-16

fin : 2025-07-09

2025-06-16 2025-07-07 2025-09-22 2025-10-06

Cours de peinture et de modelage

Les débutants et les apprenants avancés sont bienvenue, à partir de 16 ans.

Les cours de peinture sont proposés par Lisette Meijrink, artiste néerlandaise et enseignante diplômée. Prenez place et peignez dans la nature de beaux paysages, de vieux ponts, des petits villages ou un joli détail. Vous en apprendrez davantage sur la couleur, la forme, la perspective et l’atmosphère et regarderez le paysage de manière originale.

À la fin de la journée, vous aurez une belle peinture sur toile en souvenir.

Les débutants et les apprenants avancés sont les bienvenus.

Le modelage/sculpture en septembre est assuré par Katrin Kleinau, artiste allemande et enseignante diplômée.

Vous réaliserez un portrait en argile en trois dimensions. .

Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 7 44 97 51 51 lisette.meijrink@gmail.com

English :

Painting and modeling classes

German :

Mal- und Modellierkurse

Italiano :

Corsi di pittura e modellazione

Espanol :

Clases de pintura y modelado

