Ateliers artistiques avec Ambre Gaude dans le Parc national du Mercantour RDV à la Maison du Parc national du Mercantour Tende

Ateliers artistiques avec Ambre Gaude dans le Parc national du Mercantour Jeudi 17 juillet, 10h00 RDV à la Maison du Parc national du Mercantour Alpes-Maritimes

Sur réservation – maximum 10 personnes. Tout public. Matériel de dessins fourni. Pour la sortie terrain du matin, prévoir chaussures de marche, chapeau, lunettes de soleil, gourde et pique-nique tiré du sac. Reporté en cas de mauvais temps.

Découvrez la nature sous un nouveau jour ! Sortie d’observation sur le terrain suivi d’un atelier gratuit de dessin avec l’artiste Ambre Gaude.

Dans le cadre du dispositif Été culturel du ministère de la Culture, plongez dans une aventure artistique unique avec l’artiste Ambre Gaude.

Elle vous invite à participer à des ateliers qui s’appuient sur une démarche en trois temps : observer, dessiner, interpréter.

La journée commence par une sortie sur le terrain pour observer et dessiner la nature, suivie d’un atelier de création où vous transformerez vos observations en compositions abstraites.

Ces créations contribueront à une œuvre collective intitulée « Motifs du Mercantour », un hommage vibrant à la richesse naturelle de notre région.

Cet atelier est une occasion exceptionnelle de ralentir, d’observer et de redécouvrir la beauté souvent invisible de notre environnement. Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux de nature, cet atelier vous offrira une expérience enrichissante et inspirante.

Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter avec la nature et de laisser libre cours à votre créativité en compagnie d’une artiste passionnée.

10h à 12h : sortie de terrain

12h à 13h : pause pique-nique tiré du sac

13h à 15h : atelier créatif en salle

RDV à la Maison du Parc national du Mercantour tende Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

© Parc national du Mercantour