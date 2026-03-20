Ateliers artistiques Clécy Clécy

Ateliers artistiques Clécy

Ateliers 48 Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-12

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-12

Les ATELIERS 48 annoncent le retour de leurs ateliers artistiques à l’occasion des vacances d’avril 2026. Cette nouvelle session se déroulera du dimanche 12 au dimanche 26 avril, autour d’un thème fédérateur la biodiversité.

Les ATELIERS 48 annoncent le retour de leurs ateliers artistiques à l’occasion des vacances d’avril 2026. Cette nouvelle session se déroulera du dimanche 12 au dimanche 26 avril, autour d’un thème fédérateur la biodiversité.

Au total, 16 ateliers seront proposés et animés par des artistes professionnels. Ouverts à tous les publics enfants, adolescents et adultes ces rendez-vous créatifs invitent également parents, grands-parents et amis à partager un moment de pratique artistique.

Sept disciplines seront à l’honneur cette année la céramique, le tissage végétal, la forge, le collage, le dessin et la peinture, le stop motion ainsi que la gravure.

Chaque atelier, d’une durée de trois heures, est proposé au tarif unique de 8 euros par personne, matériel fourni. Une adhésion annuelle de 5 euros aux ATELIERS 48 est également demandée (tarif spécifique pour les groupes).

Le programme détaillé, incluant le contenu des ateliers, les dates, les horaires et les lieux, est disponible via l’affiche et le flyer de l’événement.

Les inscriptions et demandes de renseignements se font auprès de Christine Leprévost, joignable au 06 60 95 28 96 ou par mail à clecyreve@yahoo.fr

(laisser un message pour être rappelé). .

Ateliers 48 Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 60 95 28 96

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English : Ateliers artistiques Clécy

ATELIERS 48 are announcing the return of their art workshops for the April 2026 holidays. This new session will run from Sunday 12 to Sunday 26 April, with a unifying theme: biodiversity.

L’événement Ateliers artistiques Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Suisse Normande