Ateliers artistiques d’Halloween même pas peur Neuf-Brisach

Ateliers artistiques d’Halloween même pas peur
13 rue d’Angoulême Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2025-10-21 17:30:00
fin : 2025-10-21 19:00:00
2025-10-21 2025-10-22
Customise ta citrouille à la bombe de peinture ou au feutre acrylique ! Apporte ta citrouille et repars avec ta création lumineuse ! .
13 rue d’Angoulême Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 64 13 39 vauban@mausa.fr
