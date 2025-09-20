Ateliers artistiques en autonomie Les Tanneries Amilly

Ateliers en autonomie gratuits et sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Centre d’art contemporain Les Tanneries vous propose deux ateliers artistiques en autonomie, conçus par la chargée du suivi des œuvres du Centre d’art, pour découvrir l’exposition A Family of Rooms sous un tout nouvel angle !

Munis d’un carnet de croquis, « La visite croquée » vous invite à exprimer l’artiste qui sommeille en vous ! Esquissez les formes qui vous entourent, tracez les motifs qui captent votre regard au sein de l’espace de la Grande Halle des Tanneries. Immortalisez chaque moment de cette expérience artistique dans un carnet unique et personnel.

L’atelier « Œuvre à la loupe » vous plonge dans l’intimité des oeuvres présentées dans la Grande Halle. L’occasion pour petits et grands de percer les secrets des sculptures, tout en révélant chaque détail à la manière d’un professionnel. Chaqye participant pourra consigner ses observations dans une fiche inspirée d’un constat d’état… à emporter chez soi en souvenir de cette enquête artistique !

Les Tanneries 234 rue des Ponts, 45200 Amilly, France Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238989000 https://www.lestanneries.fr/ [{« link »: « https://www.lestanneries.fr/exposition/a-family-of-rooms/ »}] Centre d’art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. Construites en 1947 sur le territoire de la commune d’Amilly, les tanneries ont été en activité jusqu’à la fin des années 1960. La ville d’Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l’ouverture d’un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique repose sur la valorisation du geste artistique. Labellisé Centre d’art d’intérêt national en 2022, Les Tanneries s’affirment comme un lieu de vie propice à la découverte de l’art contemporain, un espace privilégié de partage et de rencontre avec les œuvres exposées. Possibilité de garer les véhicules sur place. Visites gratuites ouvertes à tou·te·s.

Vue de l’exposition A Family of Rooms, 2025. Photo et Courtesy Les Tanneries – CACIN, Amilly