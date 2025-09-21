Ateliers artistiques en lien avec l’exposition « Et voilà le travail » Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons

Ateliers artistiques en lien avec l’exposition « Et voilà le travail » Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de Banlieue et de l’Architecture Essonne

De 4 à 15 ans

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Visite guidée de l’exposition « Et voilà le travail, une histoire sociale et urbaine de travail en banlieue« , suivie d’un atelier artistique pour petits et grands.

Collage en chantier

Atelier 4-6 ans

À partir de nos images et archives : réalise ta façade de bâtiment en collage !

Petites Mains, Grandes Constructions

Atelier 6-10 ans

En t’inspirant des images de l’exposition, imagine ton propre bâtiment, réel ou fictif, lié à une des thématiques abordées (le monde agricole, le monde ouvrier, le patrimoine industriel…).

À vos pancartes !

Atelier 10-15 ans

En t’inspirant des luttes sociales liées aux conditions de travail d’hier et d’aujourd’hui, crée ta propre affiche ou pancarte de manifestation, en reprenant les codes graphiques de ces dernières : quelles seraient tes revendications ?

Maison de Banlieue et de l'Architecture 41 Rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France 01 69 38 07 85 http://www.maisondebanlieue.fr

Atelier créatif

© Maison de banlieue et de l’architecture