Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse Vosges
Pour occuper les enfants pendant les vacances d’hiver, la maison de La Bresse organise deux ateliers artistiques gratuits pour des enfants de 6 à 12 ans. Ces ateliers seront animés par La Boîte à Marion . Le nombre de places étant limité à 8, inscription par téléphone au 03 29 62 65 95 ou par mail à maisondelabresse@labresse.frEnfants
Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95
English :
To keep children busy during the winter vacations, the Maison de La Bresse is organizing two free art workshops for children aged 6 to 12. The workshops will be led by La Boîte à Marion . Places are limited to 8, so register by telephone on 03 29 62 65 95 or by e-mail at maisondelabresse@labresse.fr
