Ateliers artistiques enfants

Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Pour occuper les enfants pendant les vacances d’hiver, la maison de La Bresse organise deux ateliers artistiques gratuits pour des enfants de 6 à 12 ans. Ces ateliers seront animés par La Boîte à Marion . Le nombre de places étant limité à 8, inscription par téléphone au 03 29 62 65 95 ou par mail à maisondelabresse@labresse.frEnfants

0 .

Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To keep children busy during the winter vacations, the Maison de La Bresse is organizing two free art workshops for children aged 6 to 12. The workshops will be led by La Boîte à Marion . Places are limited to 8, so register by telephone on 03 29 62 65 95 or by e-mail at maisondelabresse@labresse.fr

L’événement Ateliers artistiques enfants La Bresse a été mis à jour le 2026-02-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES