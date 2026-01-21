Ateliers artistiques et créatifs Epicerie le carpe diem La Tagnière

Ateliers artistiques et créatifs

Epicerie le carpe diem 130 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2026-02-11 2026-03-04 2026-03-25 2026-04-15 2026-05-13 2026-06-03 2026-06-24

Les ateliers créatifs du mercredi reprennent à l’épicerie Le Carpe Diem de La Tagnière.

Séances de peinture et d’ateliers créatifs avec Véronique et Chantal. .

Epicerie le carpe diem 130 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 58 79

