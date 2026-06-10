Ateliers artistiques et culinaires Quartier Nord Saint Martin, Rennes Rennes
Ateliers artistiques et culinaires Quartier Nord Saint Martin, Rennes Rennes jeudi 18 juin 2026.
Ateliers artistiques et culinaires Quartier Nord Saint Martin, Rennes Rennes Jeudi 18 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
Invitation à préparer l’ouverture artistique du Banquet populaire
LA COMPAGNIE MIRELARIDAINE VOUS ATTEND POUR IMAGINER ET
CONSTRUIRE COMMENT OUVRIR ET ACCUEILLIR LES CONVIVES DE CE
BANQUET POPULAIRE. IMAGINER UNE CHOREGRAPHIE CULINAIRE ET LA RENCONTRE ENTRE LES CONVIVES POUR CELA NOUS VOUS INVITONS À DES ATELIERS POUR CUISINER ET RÉFLÉCHIR ENSEMBLE.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00
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mirelaridaine@gmail.com
Quartier Nord Saint Martin, Rennes Avenue gros malhon rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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