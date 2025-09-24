ATELIERS ARTISTIQUES HEBDOMADAIRES Montpellier

ATELIERS ARTISTIQUES HEBDOMADAIRES

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 250 – 250 – EUR

Début : 2025-09-24

fin : 2025-11-26

2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Grande nouveauté pour la saison 2025/2026 Le musée Parcelle473 ouvre des ateliers artistiques hebdomadaires pour enfants dès 6 ans.

Tous les mercredis matin de 11h à 13h, les jeunes créatifs pourront explorer différentes pratiques artistiques dans un cadre ludique et bienveillant dessin, collage, peinture, volume, street art adapté…

Chaque trimestre propose un parcours complet qui mêle découverte, expérimentation et création collective, avec en point d’orgue une restitution pour les familles (fresque, mini exposition, fanzine des enfants…).

Nos formules

Trimestre (12 séances matériel inclus prévoir habits salissants)

– Adhérents 180 €

– Non adhérents 250 €

Cours d’essai 15 € (déduit de l’abonnement si inscription au trimestre dans la semaine).

Option découverte (3 cours) 40 € (déductible si inscription).

Adhésion annuelle à l’association 50 € (classique) / 90 € (duo). .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

English :

New for the 2025/2026 season: Parcelle473 opens weekly art workshops for children aged 6 and over.

German :

Große Neuheit in der Saison 2025/2026: Das Museum Parcelle473 eröffnet wöchentliche Kunstworkshops für Kinder ab 6 Jahren.

Italiano :

Novità della stagione 2025/2026: il museo Parcelle473 inaugura laboratori artistici settimanali per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Novedad para la temporada 2025/2026: el museo Parcelle473 abre talleres de arte semanales para niños a partir de 6 años.

