ATELIERS ARTISTIQUES Rue de la Paix Lamasquère

ATELIERS ARTISTIQUES

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

L’art au naturel découvrir et transformation de la matière pour créer des éléments vivants et décoratifs

Atelier artistique pour enfant autour du carton , de la découverte et de la transformation. .

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29

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English :

L’art au naturel discovering and transforming materials to create living, decorative elements

L’événement ATELIERS ARTISTIQUES Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE