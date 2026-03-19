ATELIERS ARTISTIQUES Rue de la Paix Lamasquère
ATELIERS ARTISTIQUES Rue de la Paix Lamasquère mercredi 27 mai 2026.
ATELIERS ARTISTIQUES
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
L’art au naturel découvrir et transformation de la matière pour créer des éléments vivants et décoratifs
Atelier artistique pour enfant autour du carton , de la découverte et de la transformation. .
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29
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English :
L’art au naturel discovering and transforming materials to create living, decorative elements
L’événement ATELIERS ARTISTIQUES Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE