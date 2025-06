Ateliers artistiques Le Thillot 28 juin 2025 12:00

Vosges

Ateliers artistiques 11bis avenue de Verdun Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 12:00:00

fin : 2025-06-28 23:59:00

Date(s) :

2025-06-28

L’association ‘Chanson du monde’ vous convie à assister à son édition 2025 ‘Autour d’Ailes’ à la médiathèque du Thillot.

Au programme arts plastiques, théâtre, concerts et discussion débat autour de la santé.Petite restauration et buvette.

Entrée libre.Tout public

0 .

11bis avenue de Verdun

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 24 98 90

English :

The ‘Chanson du monde’ association invites you to attend its 2025 edition of ‘Autour d’Ailes’ at the Le Thillot media library.

On the program: visual arts, theater, concerts and a discussion/debate on health issues, with snacks and refreshments.

Free admission.

German :

Der Verein ‘Chanson du monde’ lädt Sie zu seiner Ausgabe 2025 ‘Autour d’Ailes’ in der Mediathek von Le Thillot ein.

Auf dem Programm stehen bildende Kunst, Theater, Konzerte und eine Diskussionsrunde zum Thema Gesundheit mit kleinen Snacks und Getränken.

Freier Eintritt.

Italiano :

L’associazione « Chanson du monde » vi invita a partecipare all’edizione 2025 di « Autour d’Ailes » presso la mediateca Le Thillot.

In programma: arti visive, teatro, concerti e un dibattito sulla salute, con spuntini e bevande.

Ingresso libero.

Espanol :

La asociación « Chanson du monde » le invita a asistir a su 2025 edición de « Autour d’Ailes » en la mediateca Le Thillot.

En el programa: artes plásticas, teatro, conciertos y una charla-debate sobre la salud, con aperitivos y refrescos.

Entrada gratuita.

L’événement Ateliers artistiques Le Thillot a été mis à jour le 2025-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES