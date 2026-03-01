ATELIERS ARTISTIQUES Mauzac

ATELIERS ARTISTIQUES

BIBLIOTHÈQUE Mauzac Haute-Garonne

Début : 2026-03-10 17:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-10 2026-03-13

Participez à des ateliers artistiques à la bibliothèque de Mauzac et laissez libre cours à votre créativité !

Ateliers proposés par la Bibliothèque de Mauzac et en partenariat avec la médiathèque départementale et l’association PAHLM. .

BIBLIOTHÈQUE Mauzac 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 48 13 38

English :

Take part in art workshops at the Mauzac library and give free rein to your creativity!

