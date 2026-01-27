Ateliers artistiques Parents-Enfants Rue Kergillouard Ploumagoar

Ateliers artistiques Parents-Enfants

Autour de l’exposition Navigation Nocturne de Thomas Auriol, la ville propose des ateliers parents-enfants dédiés à la peinture et à l’exploration artistique. Des temps de création partagés, adaptés à l’âge des enfants, pour stimuler l’imaginaire et le plaisir de créer ensemble. Ateliers sur réservation. Dès 7 ans. .

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

