Ateliers artistiques pour enfants
Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : – – 100 EUR
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-27
5 jours, 5 artistes, 5 disciplines
5 jours, 5 artistes, 5 disciplines. Danse, théâtre d’improvisation, clown, contes, percussions et créations plastiques
Restitution et goûter en fin de semaine
Ateliers proposés par le Théâtre du Murmure et la Cie Et bien dansons !
A partir de 8 ans, sur réservation .
Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24
5 days, 5 artists, 5 disciplines
