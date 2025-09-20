Ateliers artistiques pour petits et grands aux ateliers d’artistes du Carbone 17 Carbone 17 Aubervilliers

Ateliers artistiques pour petits et grands aux ateliers d’artistes du Carbone 17 Samedi 20 septembre, 16h00 Carbone 17 Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez profiter d’ateliers artistiques organisés par les résident·es du Carbone 17, pour petits et grands !

Incubateur de projets artistiques et sociaux, le Carbone 17 se déploie dans un bâtiment classé patrimoine architectural remarquable construit en 1936. Dans ses murs cohabitent des espaces artistiques de multiples disciplines et esthétiques, où les rencontres sont la clé de l’inspiration. Studio photo, studio de musique, atelier de couture, atelier de peinture… Venez découvrir les lieux, participer aux ateliers et rencontrer les artistes !

Carbone 17 17 rue des Postes Aubervilliers 93300 Aubervilliers 93300 Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France

Ateliers artistiques

Lev Bourliot