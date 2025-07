Ateliers artistiques Raon-l’Étape

Ateliers artistiques Raon-l’Étape mercredi 16 juillet 2025.

Ateliers artistiques

Place Robert Tisserand Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Ateliers autour de la danse, du cirque, de la musique, du théâtre, … activités ouvertes à tous, seul, en famille ou entre amis. Avec l’école des Nez Rouges.Tout public

0 .

Place Robert Tisserand Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67

English :

Workshops in dance, circus, music, theater… activities open to all, alone, with family or friends. With the Nez Rouges school.

German :

Workshops rund um Tanz, Zirkus, Musik, Theater, … Aktivitäten, die für alle offen sind, allein, mit der Familie oder mit Freunden. Mit der Schule « Les Nez Rouges » (Die roten Nasen).

Italiano :

Laboratori di danza, circo, musica, teatro, ecc. Attività aperte a tutti, da soli, in famiglia o con amici. Con la scuola Nez Rouges.

Espanol :

Talleres de danza, circo, música, teatro, etc. Actividades abiertas a todos, solos, en familia o con amigos. Con la escuela Nez Rouges.

L’événement Ateliers artistiques Raon-l’Étape a été mis à jour le 2025-07-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES