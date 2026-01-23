Ateliers artistiques thématiques Atelier de dessin Nevers

Ateliers artistiques thématiques

Atelier de dessin 33 Rue de Nièvre Nevers Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-18

C’est parti pour le programme des prochaines vacances !

– Lundi 9 février de 10h à 12h aimants (peinture et bricolage)

– Lundi 9 et 17 février de 14h à 16h carte tasse (aquarelle)

– Mardi 10 février de 10h à 12h casse-noisettes (crayon de couleurs)

– Mardi 10 février de 14h à 16h carte tunnel (aquarelle)

– Mercredi 11 février de 10h à 12h coffret d’amour (multi technique)

– Mercredi 11 de 14h à 16h et 17 février de 10h à 12h pin’s (pâte autodurcissante et feutre acrylique)

– Vendredi 13 février de 14h à 16h bougie avec Julie de la Bobine Factory

– Lundi 16 février de 10h à 12h décor renard (peinture et collage)

– Lundi 16 février de 14h à 16h tableau montagne (aquarelle et style encre)

– Mercredi 18 février de 10h à 12h illusion d’optique et de 14h à 16h paysage enneigé (aquarelle)

▪️cours de dessin à l’année, enfants/ados/adultes du lundi au samedi

▪️ateliers thématiques à chaque vacances pour enfants/ados/adultes

Toutes les infos sur www.latelierdelavoisine.com 33 rue de Nièvre à Nevers 06.60.68.74.46

À partir de 6 ans, pour enfants, ados et adultes.

Tarif 22€. .

33 Rue de Nièvre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 68 74 46 latelierdelavoisine@gmail.com

