Ateliers arts créatifs (peinture/collage) salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Ateliers arts créatifs (peinture/collage)
salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
2026-02-21
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Ce samedi 21 février journée festive pour clore le séjour du Bus des familles à Champsecret.
Dans l’après-midi Dorees, artiste peintre de Champsecret propose un atelier pour les enfants de 5 à 11 ans.
Peindre, découper, coller… créer ! avec les conseils avisés de Dorees.
Attention atelier pour les enfants de 6 à 11 ans sur réservation au 07 89 24 32 15 .
salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr
