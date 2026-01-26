Ateliers arts créatifs (peinture/collage) salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Ateliers arts créatifs (peinture/collage)

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce samedi 21 février journée festive pour clore le séjour du Bus des familles à Champsecret.

Dans l’après-midi Dorees, artiste peintre de Champsecret propose un atelier pour les enfants de 5 à 11 ans.

Peindre, découper, coller… créer ! avec les conseils avisés de Dorees.

Attention atelier pour les enfants de 6 à 11 ans sur réservation au 07 89 24 32 15 .

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

