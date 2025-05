Ateliers ARTS et Sciences – Étauliers, 17 mai 2025 10:00, Étauliers.

Les Objectifs de cette association sont de partager avec le plus grand nombre l’esprit de curiosité scientifique et les valeurs scientifiques et humaines, promouvoir et encourager la recherche scientifique sur les problématiques et les terrains de recherche d’Emilie (jeune chercheuse disparue trop tôt), participer à la diffusion de l’actualité scientifique auprès du grand public, sur les thématiques de recherche citées ci-dessus, avec notamment des actions de valorisation des femmes dans les métiers scientifiques.

Cette association propose une animation gratuite pour la matinée du samedi 17 mai.

Animé par Clémentine Pace, artiste plasticienne et organisé par les bénévoles de la bibliothèque .

