Ateliers arts plastique et bricolage Chaource

Mardi 28 octobre CHAOURCE Ateliers arts plastique et bricolage. De 14h30 à 17h à la MJC de Chaource.

Ateliers d’arts plastique et de bricolage de saison.

Gratuit.

Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

