Ateliers arts plastique et bricolage Chaource mardi 28 octobre 2025.
Ateliers arts plastique et bricolage
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Mardi 28 octobre CHAOURCE Ateliers arts plastique et bricolage. De 14h30 à 17h à la MJC de Chaource.
Ateliers d’arts plastique et de bricolage de saison.
Gratuit.
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com
