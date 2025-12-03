Ateliers arts plastiques Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer

Ateliers arts plastiques

Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 09:00:00

fin : 2025-12-03 10:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Un atelier pour les enfants en maternelle de 9:00 à 10:00 et un second pour les enfants en classes élémentaires de 10:00 à 12:00.

3 ateliers arts plastiques pour fabriquer sa décoration de Noël. Les 3 séances sont différentes et se déroulent sur les 3 mercredis avant les vacances de Noël.

Un atelier pour les enfants en maternelle de 9h à 10h et un second pour les enfants en classes élémentaires de 10h à 12h.

Possibilité de faire qu’une séance sur les 3. .

Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 61 01 accourseulles@gmail.com

English : Ateliers arts plastiques

One workshop for kindergarten children from 9:00 to 10:00 and a second for elementary school children from 10:00 to 12:00.

German : Ateliers arts plastiques

Ein Workshop für Kindergartenkinder von 9:00 bis 10:00 Uhr und ein zweiter für Kinder in Grundschulklassen von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Italiano :

Un laboratorio per i bambini della scuola materna dalle 9:00 alle 10:00 e un secondo per i bambini della scuola elementare dalle 10:00 alle 12:00.

Espanol :

Un taller para niños de guardería de 9:00 a 10:00 y un segundo para niños de primaria de 10:00 a 12:00.

L’événement Ateliers arts plastiques Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-13 par Calvados Attractivité