Ateliers arts plastiques Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer mercredi 3 décembre 2025.
Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-03 09:00:00
fin : 2025-12-03 10:00:00
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Un atelier pour les enfants en maternelle de 9:00 à 10:00 et un second pour les enfants en classes élémentaires de 10:00 à 12:00.
3 ateliers arts plastiques pour fabriquer sa décoration de Noël. Les 3 séances sont différentes et se déroulent sur les 3 mercredis avant les vacances de Noël.
Possibilité de faire qu’une séance sur les 3. .
Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 61 01 accourseulles@gmail.com
English : Ateliers arts plastiques
One workshop for kindergarten children from 9:00 to 10:00 and a second for elementary school children from 10:00 to 12:00.
German : Ateliers arts plastiques
Ein Workshop für Kindergartenkinder von 9:00 bis 10:00 Uhr und ein zweiter für Kinder in Grundschulklassen von 10:00 bis 12:00 Uhr.
Italiano :
Un laboratorio per i bambini della scuola materna dalle 9:00 alle 10:00 e un secondo per i bambini della scuola elementare dalle 10:00 alle 12:00.
Espanol :
Un taller para niños de guardería de 9:00 a 10:00 y un segundo para niños de primaria de 10:00 a 12:00.
