Ateliers Arts Plastiques ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Découverte gratuite de différentes techniques (gravure, collage et peinture) par Paola, étudiante en 5ème année d’arts plastiques à l’ESAT de Tarbes.

Inscription par mail.

ESQUIEZE-SERE Bibliothèque Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie bam.esquiezesere@gmail.com

English :

Free discovery of different techniques (engraving, collage and painting) by Paola, a 5th-year art student at the ESAT in Tarbes.

Registration by e-mail.

German :

Kostenlose Entdeckung verschiedener Techniken (Gravur, Collage und Malerei) durch Paola, Studentin im 5. Jahr der bildenden Künste an der ESAT in Tarbes.

Anmeldung per E-Mail.

Italiano :

Scoperta gratuita di diverse tecniche (incisione, collage e pittura) da parte di Paola, studentessa di arte al 5° anno dell’ESAT di Tarbes.

Iscrizione via e-mail.

Espanol :

Descubrimiento gratuito de diferentes técnicas (grabado, collage y pintura) por Paola, estudiante de 5º curso de arte en la ESAT de Tarbes.

Inscripción por correo electrónico.

