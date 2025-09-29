Ateliers Arts Plastiques ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
Ateliers Arts Plastiques ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère lundi 29 septembre 2025.
Ateliers Arts Plastiques
ESQUIEZE-SERE Bibliothèque Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29 18:00:00
fin : 2025-09-29 20:00:00
Date(s) :
2025-09-29
Découverte gratuite de différentes techniques (gravure, collage et peinture) par Paola, étudiante en 5ème année d’arts plastiques à l’ESAT de Tarbes.
Inscription par mail.
.
ESQUIEZE-SERE Bibliothèque Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie bam.esquiezesere@gmail.com
English :
Free discovery of different techniques (engraving, collage and painting) by Paola, a 5th-year art student at the ESAT in Tarbes.
Registration by e-mail.
German :
Kostenlose Entdeckung verschiedener Techniken (Gravur, Collage und Malerei) durch Paola, Studentin im 5. Jahr der bildenden Künste an der ESAT in Tarbes.
Anmeldung per E-Mail.
Italiano :
Scoperta gratuita di diverse tecniche (incisione, collage e pittura) da parte di Paola, studentessa di arte al 5° anno dell’ESAT di Tarbes.
Iscrizione via e-mail.
Espanol :
Descubrimiento gratuito de diferentes técnicas (grabado, collage y pintura) por Paola, estudiante de 5º curso de arte en la ESAT de Tarbes.
Inscripción por correo electrónico.
L’événement Ateliers Arts Plastiques Esquièze-Sère a été mis à jour le 2025-09-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65