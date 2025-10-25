Ateliers arts plastiques pour enfants Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde
Ateliers arts plastiques pour enfants
Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 16:00:00
2025-10-25 2025-10-29
Ateliers arts plastiques pour les enfants encadrés par par Robert Smith, artiste plasticien.
Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.mortagne@orange.fr
English :
Art workshops for children led by Robert Smith, visual artist.
German :
Kunstworkshops für Kinder unter der Leitung des bildenden Künstlers Robert Smith.
Italiano :
Laboratori artistici per bambini condotti da Robert Smith, artista visivo.
Espanol :
Talleres de arte para niños dirigidos por Robert Smith, artista plástico.
