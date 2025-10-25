Ateliers arts plastiques pour enfants Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde

Ateliers arts plastiques pour enfants Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde samedi 25 octobre 2025.

Ateliers arts plastiques pour enfants

Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-29

Ateliers arts plastiques pour les enfants encadrés par par Robert Smith, artiste plasticien.

.

Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.mortagne@orange.fr

English :

Art workshops for children led by Robert Smith, visual artist.

German :

Kunstworkshops für Kinder unter der Leitung des bildenden Künstlers Robert Smith.

Italiano :

Laboratori artistici per bambini condotti da Robert Smith, artista visivo.

Espanol :

Talleres de arte para niños dirigidos por Robert Smith, artista plástico.

L’événement Ateliers arts plastiques pour enfants Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-15 par Royan Atlantique