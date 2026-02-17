Ateliers Artz – Booster sa mémoire à l’infini à travers des œuvres d’art Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 10:00 – 12:00

Gratuit : oui De 15 à 20 personnes seniors habitants le quartier de Bellevue Chantenay Sainte-Anne Senior

L’association ARTZ, engagée dans la santé cognitive des seniors, propose cinq animations originales alliant culture, mémoire et convivialité. Spécialisée dans la stimulation du cerveau par l’histoire de l’art, ARTZ développe des actions favorisant le bien vieillir à travers l’échange et la participation active.5 ateliers : Jeudi 8 octobre | 10h – 12hJeudi 15 octobre | 10h – 12hJeudi 5 novembre | 10h – 12hJeudi 12 novembre | 10h – 12hJeudi 19 novembre | 10h – 12h Inscriptions dans la limite des places disponibles.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr 06 70 22 26 44



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