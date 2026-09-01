AGENDA · Montargis
Ateliers assiettes Montargis
dimanche 20 septembre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Ateliers assiettes
92 Rue André Coquillet Montargis Loiret
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Ateliers assiettes
Crées tes deux assiettes, séance d’émaillage après 1ère cuisson. 5 places maximum, équipements et tabliers fournis. 50 .
92 Rue André Coquillet Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 47 65 05 annezmillot@gmail.com
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English :
Plate Workshops
L’événement Ateliers assiettes Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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