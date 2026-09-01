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AGENDA · Montargis

Ateliers assiettes Montargis

dimanche 20 septembre 2026 · Montargis

Ateliers assiettes Montargis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
92 Rue André Coquillet
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
50 50 50 Tarif de base - plein tarif

Montargis

Ateliers assiettes

92 Rue André Coquillet Montargis Loiret

Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Ateliers assiettes
Crées tes deux assiettes, séance d’émaillage après 1ère cuisson. 5 places maximum, équipements et tabliers fournis. 50  .

92 Rue André Coquillet Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 47 65 05  annezmillot@gmail.com

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English :

Plate Workshops

L’événement Ateliers assiettes Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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