Informations pratiques

Montargis

Ateliers assiettes

92 Rue André Coquillet Montargis Loiret

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ateliers assiettes

Crées tes deux assiettes, séance d’émaillage après 1ère cuisson. 5 places maximum, équipements et tabliers fournis. 50 .

92 Rue André Coquillet Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 47 65 05 annezmillot@gmail.com

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English :

Plate Workshops

L’événement Ateliers assiettes Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS