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Ateliers au jardin tressage Clos des fées Paluel

mercredi 5 août 2026 · Clos des fées · Paluel

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Clos des fées
Adresse
Chemin des Falaises
Ville
76450 Paluel
Département
Seine-Maritime
Tarif

Paluel

Ateliers au jardin tressage

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Les jardiniers du clos des fées vous proposent un atelier tressage .
A partir de petites branches des saules du clos, venez tresser votre petite clôture et repartez avec pour votre carré potager!
La participation à l’atelier est gratuite, mais sur réservation conseillée.
Durée 2h.

Plusieurs dates
> Mardi 7 et vendredi 31 juillet à 10h
> mercredi 5 août à 10h   .

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46  accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Ateliers au jardin tressage

L’événement Ateliers au jardin tressage Paluel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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