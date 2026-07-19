Ateliers au jardin tressage Clos des fées Paluel
mercredi 5 août 2026 · Clos des fées · Paluel
Informations pratiques
Paluel
Ateliers au jardin tressage
Clos des fées Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les jardiniers du clos des fées vous proposent un atelier tressage .
A partir de petites branches des saules du clos, venez tresser votre petite clôture et repartez avec pour votre carré potager!
La participation à l’atelier est gratuite, mais sur réservation conseillée.
Durée 2h.
Plusieurs dates
> Mardi 7 et vendredi 31 juillet à 10h
> mercredi 5 août à 10h .
Clos des fées Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr
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English : Ateliers au jardin tressage
L’événement Ateliers au jardin tressage Paluel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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