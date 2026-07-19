Ateliers au jardin tressage Clos des fées Paluel

Informations pratiques

Paluel

Ateliers au jardin tressage

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Les jardiniers du clos des fées vous proposent un atelier tressage .

A partir de petites branches des saules du clos, venez tresser votre petite clôture et repartez avec pour votre carré potager!

La participation à l’atelier est gratuite, mais sur réservation conseillée.

Durée 2h.

Plusieurs dates

> Mardi 7 et vendredi 31 juillet à 10h

> mercredi 5 août à 10h .

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Ateliers au jardin tressage

L’événement Ateliers au jardin tressage Paluel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre