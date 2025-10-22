Ateliers au musée des Plans-Reliefs – vacances de la Toussaint Musée des Plans-Reliefs Paris

Ateliers au musée des Plans-Reliefs – vacances de la Toussaint Musée des Plans-Reliefs Paris mercredi 22 octobre 2025.

Inscription pour les ateliers en famille : via le formulaire sur le site internet

Tarif : 7 euros par enfant, un adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place.

Mercredi 22 octobre, 11h : visite-atelier « Cartes en métal » (6-12 ans)



Une découverte de la belle maquette du Mont Saint-Michel et de son

histoire, suivie en atelier de la réalisation d’une carte en métal inspirée de celles des pèlerins du

Mont, pour

une création tout en relief.

Samedi 25 octobre, 11h : visite-jeu « Cartes sur table » (6-12 ans)



Sur un plateau inspiré du jeu de l’oie, les enfants découvrent la collection des plans-reliefs tout en résolvant des énigmes. Attention aux cases piège !

Cartes sur table ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Mercredi 25 octobre, 11h : visite-conte « Les p’tites histoires du Mont Saint-Michel » (5-8 ans)

Après avoir écouté contes et légendes devant le plan-relief

du célèbre Mont, direction l’atelier pour réaliser un petit livret-souvenir.

Samedi 1er novembre, 11h : visite-atelier « Au temps des châteaux forts » (6-12 ans)

Une petite visite du musée pour découvrir la fortification

médiévale sur les maquettes puis mise en pratique en atelier pour construire

une maquette de châtelet d’entrée de ville, à ramener chez soi.

Au temps des châteaux forts ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Profitez des vacances de la Toussaint pour découvrir la collection des plans-reliefs : ateliers maquette, jeu de l’oie, visite-conte…

Du mercredi 22 octobre 2025 au samedi 01 novembre 2025 :

mercredi, samedi

de 11h00 à 00h00

payant

Inscription via le formulaire : https://museedesplansreliefs.fr/formulaire-de-reservation-vacances-de-la-toussaint

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis

https://museedesplansreliefs.fr/formulaire-de-reservation-vacances-de-la-toussaint pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/