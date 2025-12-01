Ateliers au musée des Plans-Reliefs – vacances de Noël Musée des Plans-Reliefs Paris

Inscription pour les ateliers en famille : via le formulaire sur le site internet

Tarif : 7 euros par enfant, un adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place.

Samedi 20 décembre, 11h : atelier « P’tits matelots et grandes maquettes » (6-12 ans) – NOUVEAU !

Ce nouvel atelier plongera vos jeunes moussaillons au cœur de la collection en faisant escale devant les maquettes de Toulon, de l’île de Ré, l’île d’Oléron… L’occasion aussi d’observer les plans-reliefs, de manipuler des objets et d’écouter un conte marin. Pour finir les enfants jetteront l’ancre en atelier, avec la réalisation en famille d’un petit souvenir maritime à ramener chez soi. Prêts à prendre le large ?

Atelier « P’tits matelots et grandes maquettes » ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Samedi 27 décembre, 11h : visite-jeu « Apprentis stratèges » (8-14 ans)



Venez prendre part à l’une des premières grandes batailles du jeune

capitaine Napoléon Bonaparte, en revivant le siège de Toulon en 1793. Le

tout devant le plan-relief de la ville, puis dans l’atelier, autour d’une

grande carte. Les enfants se mettront dans la peau de l’armée républicaine,

dirigée par Bonaparte, pour libérer la ville de Toulon grâce à un jeu de

stratégie.

Atelier Apprentis stratèges ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Samedi 3 janvier 2026, 11h : visite-atelier « Au temps des châteaux forts » (6-12 ans)

Une petite visite du musée pour découvrir la fortification

médiévale sur les maquettes puis mise en pratique en atelier pour construire

une maquette de châtelet d’entrée de ville, à ramener chez soi.

Au temps des châteaux forts ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Profitez des vacances de Noël pour découvrir en famille la collection des plans-reliefs, avec un tout nouvel atelier pour les 3-6 ans !

Du samedi 20 décembre 2025 au samedi 03 janvier 2026 :

samedi

de 11h00 à 12h30

payant

7 euros par enfant, adulte accompagnateur gratuit.

Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-20T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-03T13:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-20T11:00:00+02:00_2025-12-20T12:30:00+02:00;2025-12-27T11:00:00+02:00_2025-12-27T12:30:00+02:00;2026-01-03T11:00:00+02:00_2026-01-03T12:30:00+02:00

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis

https://museedesplansreliefs.fr/les-vacances-de-noel-en-famille pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/