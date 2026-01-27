Ateliers au musée des Plans-Reliefs – vacances d’hiver 2026 Musée des Plans-Reliefs Paris

Inscription pour les ateliers en famille : via le formulaire sur le site internet

Tarif : 7 euros par enfant, un adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place.

Samedi 21 février, 11h : atelier « Mont et merveille » (6-12 ans)

Découvrez l’histoire merveilleuse et les légendes du Mont Saint-Michel grâce à sa maquette dans le musée et créez en famille en atelier un petit souvenir à ramener chez soi (durée : 1h30)

Atelier Mont et merveille – plan-relief du Mont Saint-Michel ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Mercredi 25 février, 11h : visite-contes « Fables et maquettes pour le roi » (3-6 ans)



Les enfants partent à la

découverte des maquettes grâce aux Fables de La Fontaine puis réalisent un

petit livret en atelier. Le corbeau, le renard, la cigale, la fourmi… vous

attendent au musée ! (Durée : 1h30)

Samedi 28 février, 11h : Jeu « Cartes sur table » (6-12 ans)

Grâce à un plateau inspiré du jeu

de l’oie, les enfants, répartis en équipe, doivent découvrir les secrets de la

collection pour avancer. Attention aux cases pièges ! (Durée : 1h30)

Mercredi 4 mars, 11h : atelier « Au temps des châteaux forts » (6-12 ans)

Après une découverte des

fortifications médiévales sur les plans-reliefs, direction l’atelier pour

construire une maquette de petit châtelet d’entrée inspiré de celui observé sur

le Mont Saint-Michel (durée : 1h45 à 2h)

Samedi 7 mars, 11h : atelier « Dans l’esprit de Vauban » (8-14 ans)

Les enfants partent ici à l’assaut

des citadelles, à la manière de Vauban ! Après une visite du musée à la

découverte des fortifications, direction l’atelier autour d’une grande

maquette. Deux équipes s’affrontent pour défendre/attaquer une place forte :

qui gagnera la bataille ? (durée : 1h45 à 2h)

Atelier Dans l’esprit de Vauban ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Des vacances d’hiver pleine de découverte en famille au musée des Plans-Reliefs, qui présente une collection unique au monde de maquettes au cœur de Paris.

Du samedi 21 février 2026 au samedi 07 mars 2026 :

mercredi, samedi

de 11h00 à 12h30

payant

7 euros par enfant, adulte accompagnateur gratuit.

Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T12:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T11:00:00+02:00_2026-02-21T12:30:00+02:00;2026-02-25T11:00:00+02:00_2026-02-25T12:30:00+02:00;2026-02-28T11:00:00+02:00_2026-02-28T12:30:00+02:00;2026-03-04T11:00:00+02:00_2026-03-04T12:30:00+02:00;2026-03-07T11:00:00+02:00_2026-03-07T12:30:00+02:00

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis

https://museedesplansreliefs.fr/les-vacances-dhiver-en-famille pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/



Afficher la carte du lieu Musée des Plans-Reliefs et trouvez le meilleur itinéraire

