Ateliers au musée des Plans-Reliefs – vacances d’hiver 2026 Musée des Plans-Reliefs Paris samedi 21 février 2026.
Inscription pour les ateliers en famille : via le formulaire sur le site internet
Tarif : 7 euros par enfant, un adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place.
Samedi 21 février, 11h : atelier « Mont et merveille » (6-12 ans)
Découvrez l’histoire merveilleuse et les légendes du Mont Saint-Michel grâce à sa maquette dans le musée et créez en famille en atelier un petit souvenir à ramener chez soi (durée : 1h30)
Mercredi 25 février, 11h : visite-contes « Fables et maquettes pour le roi » (3-6 ans)
Les enfants partent à la
découverte des maquettes grâce aux Fables de La Fontaine puis réalisent un
petit livret en atelier. Le corbeau, le renard, la cigale, la fourmi… vous
attendent au musée ! (Durée : 1h30)
Samedi 28 février, 11h : Jeu « Cartes sur table » (6-12 ans)
Grâce à un plateau inspiré du jeu
de l’oie, les enfants, répartis en équipe, doivent découvrir les secrets de la
collection pour avancer. Attention aux cases pièges ! (Durée : 1h30)
Mercredi 4 mars, 11h : atelier « Au temps des châteaux forts » (6-12 ans)
Après une découverte des
fortifications médiévales sur les plans-reliefs, direction l’atelier pour
construire une maquette de petit châtelet d’entrée inspiré de celui observé sur
le Mont Saint-Michel (durée : 1h45 à 2h)
Samedi 7 mars, 11h : atelier « Dans l’esprit de Vauban » (8-14 ans)
Les enfants partent ici à l’assaut
des citadelles, à la manière de Vauban ! Après une visite du musée à la
découverte des fortifications, direction l’atelier autour d’une grande
maquette. Deux équipes s’affrontent pour défendre/attaquer une place forte :
qui gagnera la bataille ? (durée : 1h45 à 2h)
Des vacances d’hiver pleine de découverte en famille au musée des Plans-Reliefs, qui présente une collection unique au monde de maquettes au cœur de Paris.
Du samedi 21 février 2026 au samedi 07 mars 2026 :
mercredi, samedi
de 11h00 à 12h30
payant
7 euros par enfant, adulte accompagnateur gratuit.
Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 14 ans.
Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis
https://museedesplansreliefs.fr/les-vacances-dhiver-en-famille pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/
