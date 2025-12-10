Ateliers au passage Carnot Passage Carnot Pau

Ateliers au passage Carnot

Passage Carnot 8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Récup Party décos de Noël et cadeaux Le Phasme .

Passage Carnot 8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

English : Ateliers au passage Carnot

L’événement Ateliers au passage Carnot Pau a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Pau