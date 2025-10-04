Ateliers autour de jeux et d’albums plurilingues Bibliothèque Annexe De La Madeleine Joigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Participez en famille à des ateliers conviviaux autour de jeux de société et de lectures proposées dans plusieurs langues.

Une belle occasion de jouer, de découvrir la richesse des cultures, de partager des histoires et de s’amuser ensemble tout en éveillant la curiosité des petits comme des grands.

Bibliothèque Annexe De La Madeleine Place Colette 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386621319 https://www.mediatheques-joigny.fr/

Ville de Joigny