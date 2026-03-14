Ateliers autour de la recherche scientifique

ANDRA Centre de Haute-Marne (BURE) Saudron Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

L’ANDRA et le réseau Tous chercheurs vous propose de découvrir comment fonctionne la recherche scientifique et comment y participer. Ateliers d’échanges gratuits sur inscription et ouverts à tous, à partir de 10ans animés par une scientifique de l’association Tous chercheurs .

Objectifs

– Comprendre comment se construit une nouvelle connaissance scientifique

– Pour se questionner sur sa place de citoyen aux côtés des chercheurs

– Pour découvrir des projets de sciences et recherches participatives auxquels participer

Inscription via formulaire en ligne https://bit.ly/ateliers-TC-grand-est (ou en scannant le QR-code de l’affiche) .

ANDRA Centre de Haute-Marne (BURE) Saudron 52230 Haute-Marne Grand Est +33 4 91 82 81 45 magali.conesa@touschercheurs.fr

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English :

L’événement Ateliers autour de la recherche scientifique Saudron a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne de Joinville