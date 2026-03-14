Ateliers autour de la recherche scientifique Saudron
Ateliers autour de la recherche scientifique Saudron samedi 21 mars 2026.
Ateliers autour de la recherche scientifique
ANDRA Centre de Haute-Marne (BURE) Saudron Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Tout public
L’ANDRA et le réseau Tous chercheurs vous propose de découvrir comment fonctionne la recherche scientifique et comment y participer. Ateliers d’échanges gratuits sur inscription et ouverts à tous, à partir de 10ans animés par une scientifique de l’association Tous chercheurs .
Objectifs
– Comprendre comment se construit une nouvelle connaissance scientifique
– Pour se questionner sur sa place de citoyen aux côtés des chercheurs
– Pour découvrir des projets de sciences et recherches participatives auxquels participer
Inscription via formulaire en ligne https://bit.ly/ateliers-TC-grand-est (ou en scannant le QR-code de l’affiche) .
ANDRA Centre de Haute-Marne (BURE) Saudron 52230 Haute-Marne Grand Est +33 4 91 82 81 45 magali.conesa@touschercheurs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers autour de la recherche scientifique Saudron a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne de Joinville