Ateliers autour de l’écriture La crêpe et la plume Arès

2 avenue de Bordeaux Arès Gironde
1ère édition le jeudi 20 novembre 2025
15h à 17h30
En présence de Simone Gelin, auteur de romans policiers.
Jusqu’à 10 personnes maxi.
Sur inscription à la Crêperie Tchanquée. .
2 avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
