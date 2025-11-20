Ateliers autour de l’écriture La crêpe et la plume Arès

Ateliers autour de l’écriture La crêpe et la plume

2 avenue de Bordeaux Arès Gironde

1ère édition le jeudi 20 novembre 2025

15h à 17h30

En présence de Simone Gelin, auteur de romans policiers.

Jusqu’à 10 personnes maxi.

Sur inscription à la Crêperie Tchanquée. .

2 avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

