Ateliers autour de l’exposition « De l’Ariane à La Riana » 20 et 21 septembre Archives municipales de Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition « De l’Ariane à La Riana » met en valeur les observations in situ et les recherches menées sur les traces et les présences de La Riana, élément paysager et patrimonial du quartier de l’Ariane à Nice et propose des pistes pour imaginer l’avenir de nos paysages de l’eau.

Venez découvrir par le jeu et des activités plastiques cet affluent du Paillon en compagnie des médiateurs de l’association Les Petits Débrouillards.

➡️ Dès 5 ans

Archives municipales de Nice 9 avenue de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 96 05 19 https://archives.nicecotedazur.org Accès par la copropriété privée Les Grands Cèdres au niveau du n°9 avenue de Fabron

Journées européennes du patrimoine 2025

Tifenn Moutton