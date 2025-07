Ateliers autour de l’œuvre de Chris Haughton Place Louis de la Bardonnie Bergerac

Maelle organise pour vous un temps amusant sous les teintes joyeuses et lumineuses de l’auteur Chris Haughton.

Maelle organise pour vous un temps amusant sous les teintes joyeuses et lumineuses de l’auteur Chris Haughton. Mille et une couleurs que l’on retrouve dans les coloriages, ateliers de découpages, jeux que prépare Maelle.

Vous (ou plutôt vos enfants ou petits-enfants) adorez son travail depuis la lecture de Oh non Georges, Un peu perdu ou Bravo maman manchot, alors cet atelier est pour vous.

Attention, les ateliers sont sur réservation. Un simple mail ou coup de téléphone et nous réservons le créneau pour les petits.

Par mail ou téléphone 0553579097

Place Louis de la Bardonnie La colline aux livres Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97

English : Ateliers autour de l’œuvre de Chris Haughton

Maelle organizes a fun-filled time for you under the bright and cheerful hues of author Chris Haughton.

German : Ateliers autour de l’œuvre de Chris Haughton

Maelle organisiert für Sie eine unterhaltsame Zeit unter den fröhlichen und hellen Farbtönen des Autors Chris Haughton.

Italiano :

Maelle organizzerà per voi un momento di divertimento sotto le tinte vivaci e allegre dell’autore Chris Haughton.

Espanol : Ateliers autour de l’œuvre de Chris Haughton

Maelle le organizará un rato divertido bajo los alegres tonos del autor Chris Haughton.

