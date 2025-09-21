Ateliers autour du livre d’artiste au Centre de documentation MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine

À partir de 5 ans.

Exposition de livres d’artistes de la collection du centre de documentation, et mini-ateliers pour tous, en continu et en accès libre.

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Val-de-Marne Île-de-France 01 43 91 64 20 http://www.macval.fr https://www.facebook.com/pages/MACVAL-Mus%C3%A9e-dArt-Contemporain-du-Val-de-Marne/86974822160 Le MAC VAL est le premier musée à être exclusivement consacré à l’art contemporain en France. La politique artistique du musée est précisément définie : l’art contemporain en France, et s’exerce dans une perspective de rayonnement afin de proposer la découverte de l’art de notre temps à tous les publics. La rencontre est au cœur du projet du MAC VAL : une collection singulière qui témoigne d’un engagement fort vis-à-vis des habitants et qui participe à l’identité du territoire. Certes l’identité du MAC VAL repose avant tout sur une vision humaniste de la culture. Cette particularité du musée s’inscrit dans le paysage muséal national et international, accompagnant la politique artistique fondée sur un ancrage historique de la collection dans les années cinquante et sa vision prospective : rendre compte de la création d’aujourd’hui par l’enrichissement de la collection d’œuvres existantes et de commandes, d’invitations faites aux artistes.

Au cœur du projet du MAC VAL : la constitution, la conservation et la valorisation d’un fond d’art contemporain, témoignant de la richesse du patrimoine vivant. La collection permanente du MAC VAL s’est dotée, au fil des années, d’une personnalité unique et forte rassemblant la création artistique en France des années 1950 à nos jours. Plus de 2200 œuvres la composent avec, parmi elles, des œuvres d’artistes incontournables de la scène artistique tels que Christian Boltanski, Bruno Perrament, Claude Closky, Gina Pane, Annette Messager, Pierre Huyghe… mais aussi des œuvres d’artistes émergents. Pour créer de nouvelles lectures et générer de nouveaux regards au travers de sa collection, le MAC VAL convie également des artistes de façon temporaire à intervenir au sein de chaque nouvel accrochage. Dans le cadre de résidences, ceux-ci sont également invités à regarder et rendre compte du musée, de sa collection, de son environnement. En voiture: RN 305 jusqu’à la place de la Libération. En Métro : Ligne 7 direction Mairie d’Ivry ou tramway T3, arrêt Porte de Choisy. Puis bus 183, arrêt Musée Mac-Val. Ou Ligne 7 direction Villejuif/Louis Aragon, arrêt terminus. Puis bus 180 direction Charenton-École ou 172 direction Créteil-Échat, arrêt Musée Mac-Val. Ligne 8 direction Créteil-Préfecture, arrêt liberté. Puis bus 180 direction Villejuif/Louis Aragon-Arrêt Musée Mac-val. En RER : RER C : Gare de Vitry-sur-Seine / Bus 180 direction Villejuif-Louis Aragon, arrêt Musée Mac-Val. RER D : Gare de Maisons-Alfort – Alfortville / Bus 172 direction Bourg la Reine RER, arrêt Henri de Vilmorin.

Atelier ludique

© MAC VAL