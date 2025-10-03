Ateliers autour du livre, de la musique et du jeu Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît

Ateliers autour du livre, de la musique et du jeu Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît vendredi 3 octobre 2025.

Afin de promouvoir la lecture et la musique, nous proposerons aux enfants, en collaboration avec l’école de musique et les agents de la médiathèque, trois ateliers de 15 minutes chacun :

– Lecture-plaisir : Cet atelier vise à favoriser la rencontre entre les livres et les enfants, créant ainsi un moment de plaisir de lire. Il s’agit de les encourager à découvrir des histoires captivantes et à s’immerger dans l’univers de la lecture.

– Animation musicale : Animé par un intervenant de l’école de musique, cet atelier a pour but de sensibiliser les jeunes aux sons et aux rythmes. Ils auront l’opportunité de manipuler quelques instruments.

– Atelier ludique : À travers des jeux de connaissances et des quiz, les enfants pourront s’amuser tout en apprenant. Cet atelier est conçu pour créer un moment de convivialité et d’échanges, où le partage et la bonne humeur sont à l’honneur.

Après 15 minutes, une rotation des classes sera effectuée pour permettre à tous les groupes de participer à chaque atelier.

Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 Rue Montfleury, 97470 Saint-Benoît, France Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion 0262508820 https://www.saint-benoit.re/page/193-mediatheques

