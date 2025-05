ATELIERS AVEC BENJAMIN ET STÉPHANE CARBONNE – Les Matelles, 5 juillet 2025 07:00, Les Matelles.

Hérault

ATELIERS AVEC BENJAMIN ET STÉPHANE CARBONNE Rue des Consuls Les Matelles Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Dans le cadre de l’exposition « Impressions » les artistes Benjamin et Stéphane Carbonne seront présents pour vous proposer ateliers et performances artistiques (programme en cours) 30min

Rue des Consuls

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 06 39 maisondesconsuls@ccgpsl.fr

English :

As part of the « Impressions » exhibition, artists Benjamin and Stéphane Carbonne will be on hand to offer workshops and artistic performances (program in progress) 30min

German :

Im Rahmen der Ausstellung « Impressions »: Die Künstler Benjamin und Stéphane Carbonne werden anwesend sein und Ihnen Workshops und Kunstperformances anbieten (laufendes Programm) 30min

Italiano :

Nell’ambito della mostra « Impressions », gli artisti Benjamin e Stéphane Carbonne proporranno laboratori e performance artistiche (programma in corso) 30min

Espanol :

En el marco de la exposición « Impresiones », los artistas Benjamin y Stéphane Carbonne ofrecerán talleres y actuaciones artísticas (programa en curso) 30min

L’événement ATELIERS AVEC BENJAMIN ET STÉPHANE CARBONNE Les Matelles a été mis à jour le 2025-05-09 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP