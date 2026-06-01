Ateliers avec des enfants, Cultural and Educational Centre „Alexandru Marghiloman” – Villa Albatros, Marghiloman`s Park, Buzau, Buzău

Ateliers avec des enfants Vendredi 5 juin, 10h30 Cultural and Educational Centre „Alexandru Marghiloman” – Villa Albatros, Marghiloman`s Park, Buzau Buzău

Les ateliers sont limités à environ 25 enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

L’événement est constitué d’ateliers réalisés avec des enfants, dans le parc entourant la Villa Albatros, liés au thème principal de l’année 2026. Il inclura des activités qui sensibilisent les enfants à leur environnement naturel et leur permettent d’apprécier la nature et le rôle que jouent les humains dans son maintien grâce au développement durable et aux soins constants. Les ateliers proviendront de l’un de nos programmes culturels phares nommé „L’école dans le parc” qui promeut l’éducation non formelle chez les jeunes enfants avec différentes activités régulièrement organisées dans les parcs de Buzau.

Cultural and Educational Centre „Alexandru Marghiloman” – Villa Albatros, Marghiloman`s Park, Buzau 8B Strada Plantelor 120083 Buzau Buzău 120083 Buzău +40771524509 https://ccam.ro/ https://www.facebook.com/centrulculturalalexandrumarghiloman;https://www.facebook.com/scoaladinparc/?locale=ro_RO

L’événement est constitué d’ateliers réalisés avec des enfants, dans le parc entourant la Villa Albatros, liés au thème principal de l’année 2026. Il inclura des activités qui sensibilisent les à et…

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